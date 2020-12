Euro 2020: Didier Deschamps annonce que sa liste est faite «à 100%»

Après une saison cauchemardesque, marquée par une terrible blessure, Noë Dussenne est à nouveau dans la lumière. Et à un niveau où on ne l’attendait pas, dans un club taillé sur mesure pour son caractère. Dimanche à Gand, où il a passé le plus clair de son temps sur le banc lors de la saison 2017-2018, le défenseur liégeois (28 ans) aura certainement une envie folle de montrer à Hein Vanhaezebrouck que celui-ci avait eu raison de le faire revenir en Belgique, après une expérience plus que mitigée à Crotone, en Italie.