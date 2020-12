Pfizer fournira à la Belgique la moitié des vaccins prévus: «Cela va retarder la bonne gestion de l’épidémie»

La cause de ce retard est due à des problèmes de production au niveau mondial chez le fabricant de médicaments Pfizer. La société a souligné vendredi que malgré un démarrage plus lent, elle prévoit toujours de produire quelque 1,3 milliard de doses d’ici la fin 2021.

« C’est paradoxal »

Selon le professeur Yves Coppieters, épidémiologiste et professeur de santé publique à l’ULB, « cela n’est pas une bonne nouvelle et cela va retarder la bonne gestion de l’épidémie chez nous. C’est paradoxal. En Belgique, on produit le vaccin et 400.000 doses sont parties en Angleterre. Ça va revoir aussi toute la stratégie vaccinale. Est-ce que ce sont les maisons de repos qui sont toujours propriétaires ? », a-t-il confié au journal de la RTBF.