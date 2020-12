Hockey: le Dragons en playoffs, le Racing en sursis

L’enjeu de ce duel était énorme entre ces 2 candidats aux playoffs qui pensaient certainement, en début de saison, assurer bien plus rapidement leur place dans le top 8. Mais la réalité était toute autre même si les Anversois étaient clairement moins sous pression que leurs adversaires du jour pour cette rencontre d’alignement. L’entame de match était assez équilibrée mais ce sont les Ucclois qui obtenaient la plus belle occasion de ce premier quart avec un penalty de Conor Harte qui passait à quelques centimètres du but de Tobias Walter. Au fil des minutes, le Dragons prenait de plus en plus l’initiative mais sans, toutefois, réellement inquiéter Jeremy Gucassoff. À la 26e minute, l’équipe locale obtenait un premier penalty. La phase ne donnait rien mais Henri Raes était bien placé pour donner l’avance à ses couleurs. Sept minutes plus tard, le tir de Cédric Charlier était contré avant que Felix Denayer ne passe tout près du 2-0 mais son plongeon ne lui permettait pas de pousser la balle au fond des filets un centre puissant venu de la gauche.

Les Bruxellois reprenaient la 2e mi-temps avec beaucoup d’envie et Romain Delavignette obtenait une première possibilité. C’était ensuite Louis Hotlet qui se heurtait à Tobias Walter bien attentif au contraire de ses défenseurs. À la 48e minute, le Dragons obtenait un 2e penalty et sur une phase parfaitement exécutée, Luke Noblett doublait l’avance pour ses couleurs. Les Ucclois prenaient un coup sur la tête mais ils ne baissaient pas les bras. Dans le dernier quart, Achille De Chaffoy butait sur Tobias Walter, une fois de plus bien placé. À 9 minutes du coup de sifflet final, Craig Felton retirait son gardien pour tenter de forcer la décision. À la 66e minute, le Racing arrachait un p.c. Le premier ne donnait rien et sur le second, Conor Harte envoyait un obus au fond des filets (2-1). Un dernier tir en revers de Quentin Van Lierde passait au-dessus de la cage.