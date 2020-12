Nouvelle journée de manifestations en France contre une loi sur la sécurité

Les deux dernières manifestations s’étaient soldées par de violents incidents et affrontements entre les forces de l’ordre et des manifestants qualifiés « d’ultras » ou de « casseurs » par les autorités, en particulier à Paris.

Des milliers de personnes défilaient samedi pour la troisième semaine consécutive dans les rues de Paris et de plusieurs villes de France pour dénoncer une proposition de loi sur la sécurité, qu’ils considèrent comme « liberticide ».

Cette fois, le collectif de syndicats et d’associations à l’initiative de la protestation n’avait pas appelé à manifester dans la capitale, mais une partie d’entre eux a toutefois décidé de passer outre et organisé un défilé parisien.

Réunis derrière une immense banderole proclamant « stop aux lois liberticides, stop islamophobie », plusieurs milliers de manifestants ont commencé vers 14H00 GMT à défiler sous la pluie et serrés de près par d’importants effectifs de forces de l’ordre.

Peu de temps après le départ du cortège parisien, samedi, le ministère de l’Intérieur avait déjà fait état de 50 interpellations à Paris.

« On ne peut pas rester chez soi face à ce qui se passe actuellement dans le pays, et qui est grave. Le gouvernement légifère à tour de bras, il n’y a aucun contrôle parlementaire, et réduit nos libertés texte après texte », a indiqué à l’AFP Christophe, un professeur de philosophie de l’art de 47 ans.

Adoptée par les députés, la proposition de loi Sécurité globale suscite depuis des semaines de vives critiques de la part de la gauche, des journalistes et des ONG de défense des libertés.

Est notamment visé, l’article 24 qui pénalise la diffusion malveillante d’images des forces de l’ordre.