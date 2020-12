La gestion du Mardasson passe sous pavillon américain

« C’est une façon de remercier le peuple belge qui, immédiatement après la guerre, a collecté des fonds pour concevoir et construire un mémorial en souvenir éternel de ses libérateurs américains de la Bataille des Ardennes. La Régie des Bâtiments et la ville de Bastogne ont accepté qu’un bail de 99 ans soit conclu entre le Royaume de Belgique et l’American Battle Monuments Commission (ABMC), qui sera donc désormais en charge de la gestion et de l’entretien du Mémorial du Mardasson afin de garantir la sûreté et la sécurité des visiteurs et pour améliorer les connaissances des visiteurs », a expliqué l’ambassade dans un communiqué.