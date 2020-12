D1A: Mouscron n’est plus la lanterne rouge du classement après sa belle victoire contre le Beerschot (3-1)

Mouscron s’est imposé 3-1 face au Beerschot, samedi, lors de la 16e journée de la Jupiler Pro League. Jean Onana (12e), Nuno Da Costa (57e) et Serge Tabekou (76e) ont inscrit les buts des Hurlus, Raphael Holzhauser (82e) a réduit l’écart. Ce succès permet à Mouscron de quitter la dernière place du classement.

Le match opposait la meilleure attaque (le Beerschot, 38 buts) à la plus mauvaise (Mouscron, 9 buts) du championnat jusqu’ici. C’est pourtant Mouscron qui a marqué le premier but, grâce à Jean Onana. Après un ballon dégagé par la défense mouscronnoise, le gardien du Beerschot Mike Vanhamel est sorti de son rectangle et, du pied gauche, a voulu servir son défenseur Ayrton Mboko dans l’axe. Onana a intercepté la passe et n’a eu qu’à déposer le ballon dans le but vide (12e).