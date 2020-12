Cinq ans après Paris, l’ONU appelle le monde à «déclarer l’état d’urgence climatique»

« J’appelle aujourd’hui les responsables du monde à déclarer l’état d’urgence climatique dans leur pays jusqu’à ce que la neutralité carbone soit atteinte », a lancé Antonio Guterres. Il y a cinq ans, la communauté internationale s’était engagée à contenir le réchauffement « nettement » au-dessous de +2ºC, et si possible +1,5ºC, par rapport à l’ère pré-industrielle.

Mais les engagements de réduction d’émissions de gaz à effet de serre (GES) pris par les différents pays « n’étaient pas suffisants » et « n’ont pas été respectés », a souligné M. Guterres, avant de rappeler qu’il est nécessaire de « réduire les émissions mondiales de 45 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 2010 ».

Des dizaines de chefs d’État et de gouvernement dont le président français Emmanuel Macron, la chancelière allemande Angela Merkel ou le président chinois Xi Jinping doivent afficher samedi leurs ambitions pour lutter contre le réchauffement climatique.

Des représentants d’entreprises comme Apple, de la société civile et de peuples indigènes doivent également participer à ce sommet organisé par les Nations unies, le Royaume-Uni (qui présidera la COP26) et la France, en partenariat avec le Chili (qui préside la COP25) et l’Italie.

A moins d’un an de la COP26 qui se tiendra en novembre 2021 à Glasgow, en Ecosse, le secrétaire général de l’ONU les a exhortés « à faire preuve d’ambition, à faire cesser les coups portés à notre planète, et à faire ce qu’il faut pour garantir l’avenir de nos enfants et de nos petits-enfants ».