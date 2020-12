D1A: le SC Charleroi renoue enfin avec la victoire face à Saint-Trond (1-2)

Les faits du match :

25’ : BUT ! Après un cafouillage et une mauvaise relance de la défense trudonnaire, Fall récupère le ballon aux 20 mètres, contrôle et frappe du droit pour placer le ballon hors de portée de Schmidt. (0-1, 25e)

43’ : BUT ! Un long ballon diagonal est balancé dans la boîte carolo. Descamps loupe totalement sa sortie et passe sous le ballon qui arrive dans les pieds de Cacace qui contrôle et sert Nazon sur un plateau. L'international haitien a le but ouvert devant lui et secoue ainsi les filets de l'infortuné Descamps. (1-1, 43e)

50’ : BUT ! Contre carolo avec Kayembe qui s'infiltre dans le rectangle trudonnaire pour servir Nicholson sur un plateau. Si la première frappe du jamaicain est repoussée par Schmidt, la seconde fait mouche. (1-2, 50e)