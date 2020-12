Karim Belhocine après la victoire du SC Charleroi à Saint-Trond (1-2): «Ce sont trois points qui sont tellement mérités pour l’équipe»

Interrogé au micro d’Eleven Sports après la victoire du Sporting de Charleroi à Saint-Trond, Karim Belhocine s’est avant tout montré satisfait par les trois points « Je pense que ça a été un match où les deux équipes avaient envie de l’emporter. On était bien organisé, et on a réussi à ouvrir le score. Ils sont ensuite revenus dans le match mais on n’a su reprendre l’avantage. On aurait aussi pu faire le break mais ça n’a pas été le cas. Mais je suis content de la victoire ce soir », s’est réjoui l’entraîneur de Charleroi.

« C’était une réelle volonté d’être bien organisé, même si l’on était plus bas que ce que l’on aurait voulu, mais on s’est malgré tout créé des occasions intéressantes », a-t-il ensuite ajouté avant de conclure en louant la mentalité de son équipe : « Au final on a senti une équipe qui voulait faire les choses ensemble, avec beaucoup d’efforts même si tout n’était pas parfait. Puis on s’est libéré en deuxième mi-temps, et on l’a emporté. Ce sont trois points qui font du bien, qui nous repositionnent et qui sont tellement mérités pour l’équipe. »