Premier League: coup d’arrêt pour Chelsea, battu à Everton (1-0, vidéos)

Chelsea aurait pu revendiquer un point mais a trouvé à deux reprises les montants du but de l’international anglais Jordan Pickford sur des envois de Reece James (26e) et Mason Mount (81e).

Les Londoniens, troisièmes avec 22 points, feront une mauvaise affaire en cas de victoire de Tottenham et Liverpool, en tête avec 24 points et qui défieront respectivement Crystal Palace et Fulham dimanche. Chelsea pourrait même glisser en 5e position si Southampton et Leicester venaient à s’imposer.