Paul Pogba répond à la polémique: «Je suis impliqué à 1000% à Manchester United»

Les déclarations de Mino Raiola concernant un départ de Paul Pogba de Manchester United à la fin de la saison ont fait couler beaucoup d’encre. Afin d’apaiser les tensions et de clarifier la situation, l’international français a décidé de poster un message sur Instagram.

« Je me suis toujours battu et je me battrai toujours pour Manchester United, mes coéquipiers, et les supporters. Le bla bla n’est pas important. Le futur est loin, le présent est plus important et je suis impliqué à 1000 % ! Nous serons toujours forts ensemble… Tout est clair entre le club et moi et cela ne changera jamais. Quand vous ne savez pas ce qu’il se passe, ne parlez pas. »