Brexit: Boris Johnson et Ursula von der Leyen décident de poursuivre les discussions

« Nous pensons qu’il est responsable à ce stade d’aller plus loin », soulignent-ils dans un communiqué commun, alors qu’un « no deal » aurait de lourdes conséquences économiques.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont décidé de poursuivre les discussions autour d’un accord post-Brexit, a déclaré la présidente de la Commission, dimanche midi, après un appel téléphonique « constructif et nécessaire » avec le Premier britannique.

De nombreux sujets non résolus ont été abordés lors de cette conversation téléphonique. « Nos équipes ont travaillé jour et nuit ces derniers jours, mais nous pensons tous les deux qu’il est responsable d’aller une étape plus loin », a expliqué Mme von der Leyen.