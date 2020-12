Carte blanche: «Planter des cèdres au Liban pour manifester l’attachement à la terre»

La pauvreté s’aggrave de jour en jour au Liban. Et l’Etat, qui devrait sortir les Libanais de la situation, ne fournit pas les aides de base. Alors les associations, partis et ONG prennent le relais.

Le tableau est dramatique : 49 % de chômage, une personne sur deux sous le taux de pauvreté, une inflation à plus de 130 % (imaginez que le prix de votre kilo de pommes double en un an), une monnaie qui perd de plus en plus de valeur (vous gagnez toujours vos 1.500 euros par mois, mais les prix augmentent à une vitesse folle). Le Liban est embourbé dans une folle et interminable crise économique et financière, aggravée par une crise politique et la double explosion au port de Beyrouth au mois d’août. Le tableau est donc bien dramatique.

Une des plus importantes aides d’Etat, les subventions aux produits de première nécessité (la farine, l’essence, les médicaments…) est sur le point de s’envoler ; les autorités planchent sur cette suppression depuis plusieurs jours. L’Etat libanais semble incapable de sortir les pieds de ces sables mouvants : pire, il bouge et s’enfonce.

Depuis longtemps, Beyrouth est accusé de laisser filer un système de corruption, de clientélisme et de mauvaise gestion. Mais, depuis plus d’un an, un mouvement citoyen réclame un changement radical pour en sortir. Des manifestations que la crise économique remotive.

L’Etat se montre incapable d’assurer des aides, notamment aux plus pauvres : « Il y a une carence dans les services normalement offerts par l’Etat, comme l’éducation ou la santé », explique Jihane Sfeir, historienne spécialiste du monde arabe et professeure à l’ULB. « Et cela bien avant la crise économique. » A défaut de l’Etat, c’est la solidarité, les communautés qui s’organisent.

Planche de salut et boulet

« Depuis la guerre civile libanaise, on assiste à la floraison de toute forme d’associations, d’ONG qui viennent pallier le manque de l’Etat. Sans compter les partis politiques qui appliquent un clientélisme autour de cette politique de bienfaisance, le Hezbollah en est un exemple », souligne la chercheuse. Le Hezbollah et les associations humanitaires n’ont évidemment pas les mêmes agendas politiques. Comme le montre une carte blanche publiée dans Le Soir (Planter des cèdres pour manifester l’attachement à leur terre), cette dynamique citoyenne (et politique) se renforce avec cette crise : face à l’urgence, des ONG étrangères aux questions sociales se tournent désormais vers les aides aux plus démunis.

Cet Etat providence parallèle est la planche de salut des Libanais comme le boulet qui entraîne le système politique vers le fond, estime Jihane Sfeir : « C’est ce qui empêche le Liban de sombrer complètement, mais c’est aussi la cause de cette situation. » Alimentant un système peu contrôlé, « cette multitude de services offerts parallèlement aux services de l’Etat » entretient le clientélisme et la corruption. Et, malgré les dénonciations continues des manifestants, empêche le Liban de sortir la tête de l’eau.