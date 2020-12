D1A: le FC Bruges domine l’Antwerp et prend la tête du classement (0-2)

À moins de deux semaines de Noël, l'excitation des enfants se fait de plus en plus sentir. Les dodos avant l'arrivée du Père Noël commencent à se compter sur les dix doigts de la main. Votre enfant est plus excité que jamais, mais comment gérer cet engouement ? Valentine Anciaux, psychoéducatrice, nous livre quelques pistes.