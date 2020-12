Serie A : Dries Mertens encore à l’assist avec le Napoli, vainqueur contre la Sampdoria (vidéo)

Titulaire, l’ailier belge a déposé le ballon sur la tête de son équipier Hirving Lozano d’un très beau centre du gauche (53e, 1-1). Un but égalisateur qui a permis à Mertens de signer son 6e assist en 10 matches de championnat, lui qui a marqué 4 buts en Serie A jusqu’à présent.

Buteur contre l’AC Milan et l’AS Roma récemment, il avait déjà délivré deux passes décisives la semaine dernière face à Crotone.

Le deuxième but napolitain est arrivé un quart d’heure plus tard sur un débordement de Lozano et un coup de tête du massif Andrea Petagna (68e).