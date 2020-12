Premier League: Crystal Palace et Benteke stoppent Tottenham (vidéos)

Les Spurs pensaient avoir fait le plus dur en ouvrant le score via Harry Kane à la 23e minute et ont longtemps mené au score dans ce match de la 12e journée.

Toby Alderweireld a disputé toute la rencontre dans les rangs des Spurs tout comme Christian Benteke avec les Eagles. Le Diable rouge a notamment été protagoniste d’une course vers le but ‘déplacée’ lors du coup d’envoi. Le coup de sifflet de l’arbitre indiquait en effet le moment du ‘geste contre le racisme’ et non pas le début du match.