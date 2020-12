Belgian Hockey League : le Racing émerge à l’Herakles et se qualifie pour les Playoffs

Herakles – Racing : 0-1. La rencontre décisive de cette 13e et dernière journée du premier tour en division d'honneur a tenu toutes ses promesses. Elle a été passionnantes jusqu'au coup de sifflet final avec comme enjeu, la dernière place pour les playoffs. La première période était à mettre à l'avantage des Bruxellois bien plus inspirés et en place que leurs adversaires. Il ne fallait d'ailleurs que 8 minutes à Edward Horler pour lancer son équipe dans la partie en mettant un terme à un cafouillage devant la cage d'Amaury Timmermans. Après le repos, l’Herakles se montrait plus inspiré et le Racing un peu moins à son affaire. Mais les p.c. de Nicolas De Kerpel n'atteignaient pas leur cible. L'absence de Victor Wegnez dans le milieu de terrain ucclois se faisait ressentir et la tension montait encore d'un cran dans le dernier quart. La partie était plus décousue et l'équipe locale tentait le tout pour le tout pour arracher le partage, synonyme de playoffs. A 7 minutes de la fin réglementaire, Darran Bisley faisait monter Xavier Reckinger... en point de son attaque. Il retirait ensuite Amaury Timmermans pour créer une supériorité numérique dans le cercle. A quelques secondes du coup de sifflet final, l'Herakles obtenait un tout dernier p.c. mais l'essai de Nick Haig était dévié autoritairement par Jeremy Gucassoff. Le Racing décrochait sa place dans le top 8 après 2 semaines de lutte acharnée et un come-back au caractère. Les Lierrois, de leur côté, devront donc jouer pour assurer son maintien. Ce qui ne devrait pas poser le moindre problème vu le niveau proposé ce dimanche. Léopold – Gantoise : 0-3. Les Flandriens ont confirmé qu’ils étaient bel et bien les grands favoris pour décrocher les lauriers nationaux en fin de saison. Face aux derniers champions de Belgique en titre, ils ont, à nouveau, proposé une prestation sans faille pour remporter leur 12 succès en 13 rencontres. Au quart d’heure, Etienne Tynevez donnait le ton et récompensait les Gantois pour leur excellente entame de partie. Les Ucclois éprouvaient certaines difficultés à se sortir du press adverse et à se montrer dangereux. A la 41e minute, c’est Antoine Kina qui doublait l’avance des visiteurs sur penalty. C’était ensuite Juan Saladino qui mettait un terme aux derniers espoirs locaux sur stroke (55e). Le Léo tentait bien de sauver l’honneur mais David Vandenbossche sortait le grand jeu. La Gantoise termine donc le premier tour du championnat avec un impressionnant 37 sur 39.

Orée - Daring 3-1. Les troupes de Xavier De Greve ont bouclé la première phase du championnat en empochant un nouveau succès. Face au Molenbeekois, ils n’ont pas dû patienter bien longtemps pour se mettre déjà à l’abri puisqu’à la 13e minute, ils menaient déjà par 2 buts d’avance grâce à Timothée Clément. Après la pause, Facundo Callioni inscrivait le numéro 3 mais, 4 minutes plus tard, Jérôme Legrain gardait le Daring dans la partie sur penalty. Arthur Thieffry, le gardien de l’Orée, restait attentif et permettait à son équipe de prendre ses 3 points importants pour le second tour.

Waterloo Ducks – Old Club : 9-1. Sans surprise, les Brabançons n’ont fait qu’une bouchée des Liégeois, 24 heures seulement après avoir fait de même avec les Namurois. Un 10e succès qui leur permet de terminer à la 2e place, à 5 unités des Gantois. Les buteurs du jour : Gaëtan Dykmans (3 dont 1 sur p.c.), Victor Charlet (1 p.c. et 1 stroke), Louis Depelsenaire, Williams Ghislain (3) et Loïc Sidler. Pierre De Moor a sauvé l’honneur en fin de rencontre pour l’Old Club qui demeure la seule équipe avec 0 point à l’issue de ce 1er tour.