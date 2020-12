Les métiers de contacts manifestent pour rouvrir avant les fêtes dans la commune d’Alexander De Croo

Les participants s’étaient pour beaucoup habillés en noir. Des cercueils et des fleurs décoraient les véhicules. Des petits drapeaux noirs flottaient également sur les voitures du cortège funéraire et de nombreux messages «WeWorkSafe» avaient été collés sur les fenêtres.

Des discours ont été prononcés. «On fait cette manifestation pour faire savoir qu’on sait très bien travailler en sécurité», défend Nathalie Vanhaesendonck, porte-parole de l’action. «On ne veut pas attendre le 15 janvier pour retravailler. On veut pouvoir rouvrir le plus vite possible, car les fêtes sont là et c’est la période la plus importante pour nous».

Lire aussi Ces coiffeurs qui continuent à travailler malgré la loi et le covid

Belga

Comment éviter la 3e vague ? Participez au grand débat national Le Soir-De Standaard avec des experts. Inscriptions ICI.