Premier League : Liverpool trébuche à Fulham, s’inquiète pour Matip mais garde le rythme de Tottenham (1-1, vidéo)

Souffrant au niveau du dos, Joel Matip a en effet quitté le terrain à la pause. Son équipe a donc dû se débrouiller avec une défense centrale Fabinho - Henderson totalement improvisée. Si ce remplacement ressemble plus à une précaution qu’à une véritable blessure, les supporters des Reds s’inquiètent alors que Van Dijk, Jota, Gomez, Milner, Shaqiri, Tsimikas et Thiago Alcantara sont blessés et indisponibles.

Au classement, Liverpool garde la tête du championnat a égalité avec Tottenham (25 points) et en compte donc deux de plus que Southampton et trois de plus que Chelsea qui complète le top 4.