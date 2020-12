Le ministre de la Justice veut des amendes plus élevées pour les «lockdown party»

Pour Vincent Van Quickenborne, ministre de la Justice, le montant des amendes dressées à l’encontre des participants à des fêtes clandestines pendant le confinement est trop faible. « En ce qui me concerne, cela devrait coûter plusieurs milliers d’euros », a-t-il déclaré sur VTM Nieuws.

« Il s’agit de comportements criminels et antisociaux. Je pense que les amendes actuelles - 250 euros pour les participants et 750 euros pour les organisateurs - sont beaucoup trop faibles. C’est pourquoi j’ai demandé aux procureurs généraux, qui se réunissent demain, d’augmenter les amendes. En ce moment, les achètent juste une fête. La définition va être également clarifiée : s’il y a de la musique, ou de l’alcool, par exemple. Si on organise vraiment quelque chose avec l’intention délibrée d’enfreindre la loi, les amendes seront très lourdes », a spécifié le ministre.