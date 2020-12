Samuel Bastien après la défaite à Gand: «On n’a pas montré le vrai Standard…»

Après cette défaite, l’heure était évidemment à la frustration du côté liégeois. « On est très déçus, forcément », a expliqué le capitaine de soir, Samuel Bastien. « On n’a pas affiché un bon visage, on n’a pas montré le vrai Standard. On était venus pour gagner, mais on n’a pas fait les choses pour… On avait affiché un bon état d’esprit jeudi en Europa League, mais on n’a pas réussi à faire la même chose aujourd’hui. »

Toutefois, le médian refuse de se lamenter, ni pointer du doigt qui que ce soit. « On est une équipe, donc on gagne et on perd ensemble. On ne veut pas blâmer l’un ou l’autre coéquipier. On ne doit pas se trouver d’excuse, il faut juste se remettre à travailler, pour faire mieux au prochain match et, surtout, bien terminer les dernières rencontres. »