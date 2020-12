La Pro League examine ce lundi la formule actuelle à 18 clubs

Pour sortir de l’impasse après l’arrêt de la compétition la saison dernière, il avait été décidé d’inclure les finalistes de 1B OHL et Beerschot en 1A et comme Waasland-Beveren n’est pas descendu en 1B, la Jupiler Pro League devait se jouer à 18 pendant deux saisons. Par la suite, on en reviendrait à la formule à 16 clubs, ce qui entraînerait trois relégations la saison prochaine. Cet arrangement a été soumis aux résultats d’une étude approfondie menée par Deloitte sur le format idéal de la compétition.

Certains clubs du K11 préfèrent conserver la saison prochaine le système actuel d’un relégué direct et d’un barragiste. Cela donne plus de stabilité, en particulier après la crise sanitaire aux lourdes conséquences financières, et limite le risque de faillite. D’autre part, elle donne à Deloitte l’occasion de compléter son étude. Le K11 semble attendre ces résultats avant d’abandonner la formule actuelle. C’est pourquoi Zulte Waregem et Courtrai, entre autres, ont demandé de voter lors de l’assemblée générale de lundi pour continuer à utiliser la formule actuelle pendant la saison 2022-2023.