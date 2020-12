Grand Baromètre: huit Belges sur dix respecteront les règles à Noël

Méthodologie

Sondage Ipsos réalisé en ligne du 2 au 8 décembre 2020 auprès de 2.535 répondants, formant des échantillons représentatifs des Belges de 18 ans et plus à raison de 995 en Wallonie, 1.007 en Flandre et 533 dans les 19 communes de la Région Bruxelles-Capitale.

La marge d’erreur maximale, pour un pourcentage de 50 % et un taux de confiance de 95 % est de ± 3,1 en Wallonie, ± 3,1 en Flandre et de ± 4,2 à Bruxelles.

Affiliations : Esomar, Consumer Understanding Belgium.