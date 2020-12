Philippe Montanier déçu de la prestation du Standard à Gand: «On a donné deux buts à nos adversaires!»

À l’issue de cette défaite, l’entraîneur français du Standard était évidemment déçu de la prestation de ses ouailles. « On a donné deux buts à nos adversaires, c’est vraiment rageant ! On a commis deux fautes grossières, donc on a été pénalisés. Ce qui est logique, ça ne pardonne pas à ce niveau-là… Comme on le dit toujours, en football, c’est souvent l’équipe qui commet le moins d’erreurs qui l’emporte. Nous, on en a commis deux, ce qui nous a été fatal. »

Au-delà de ces deux manquements défensifs, le coach liégeois n’était pas satisfait non plus du jeu proposé par ses joueurs. « C’était un match très moyen pour nous. Je pense qu’on a laissé beaucoup de force dans la rencontre de ce jeudi contre Benfica, donc j’ai trouvé une équipe bien moins dynamique ce dimanche. Malgré tout, avant le deuxième but encaissé, le match me semblait équilibré. On a eu quelques occasions et notre adversaire aussi. On sentait bien qu’une seule erreur pouvait faire pencher la balance. Malheureusement, ça a été en notre défaveur… Donc, forcément, je ne peux pas me montrer satisfait. Il nous aurait fallu plus de qualité technique et moins de grosses erreurs défensives. Il nous a également manqué un peu d’énergie, ou cette petite étincelle qui aurait pu faire basculer le match. Alors, là, on aurait vu le vrai Standard… »