Selim Amallah, de retour après plus d’un mois d’absence: «On a joué avec le frein à main...»

Mais le Belgo-Marocain n’a finalement eu que peu de temps pour se mettre en évidence, si ce n’est sur un tir puissant qui est passé à côté des buts de Sinan Bolat. « C’est frustrant pour moi », avouait-il après le match. « J’étais impatient de retâter le terrain donc je suis content de mon retour. Mais bon, on repart avec une défaite, donc… »

Pendant une grande partie de la rencontre, Selim Amallah a eu le temps d’analyser ce qui a et ce qui n’a pas fonctionné du côté du Standard. Selon lui, le manque de concentration sur un match et de régularité sur plusieurs handicapent fortement son équipe. « C’est compliqué d’analyser les raisons de cette défaite. Peut-être que nous avons été trop prudents, c’est clair. Quand votre adversaire prend un but très tôt dans le match, vous devez le faire douter plus. On a un peu joué avec le frein à main, ce qui les a peut-être remis dans le match. C’est dommage car on restait sur une belle prestation contre Benfica, mais on n’arrive pas à enchaîner. Vu les talents que l’on a dans cette équipe, ce n’est pas normal. »

Dans la grisaille flandrienne, revoir la silhouette de l’ancien Hurlu était tout de même un motif d’espoir pour la suite, tant le Standard peine dans le rectangle adverse. « Cela fait partie de mon jeu. Où que je sois sur le terrain, on s’attend à ce que je sois décisif. Là, je suis monté en tant que milieu de terrain, c’est la position que je préfère (NDLR : il a déjà été utilisé en pointe). Je vais tout faire pour aider mon équipe, mais je ne me mets pas de pression inutile. » Si la campagne européenne est terminée, les matches en semaine ne le sont pas puisque le Standard se déplace déjà mercredi soir à Courtrai. « On sait que c’est toujours compliqué là-bas. Ce n’est pas une semaine cruciale pour le Standard selon moi. Que les supporters soient mécontents, c’est normal, ils attendent la victoire. À nous de continuer à travailler dur à l’entraînement, tout simplement… »