Liga : Lionel Messi marque et évite une nouvelle défaite à Barcelone contre Levante (vidéo)

Désordonné, inefficace et pas plus étincelant que lors de ses deux dernières défaites face au promu Cadix le week-end dernier en Liga (1-0) et face à la Juve mardi en C1 (3-0), le Barça n’a pas soigné ses maux, mais le sextuple Ballon d’Or a offert une respiration bienvenue aux Catalans, empêtrés à la 8e place au classement, avec cette frappe puissante et croisée du gauche à la 76e minute.

Un but qui hisse à cinq son total de la saison 2020-2021 en Liga, et qui le place à une petite unité du «Roi Pelé» et ses 643 réalisations avec le seul club de Santos au Brésil, un record.