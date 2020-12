Proximus acquiert l’opérateur mobile virtuel Mobile Vikings

Avec cette acquisition, Proximus veut s’adresser à un segment de marché complémentaire au coeur de cible actuel et optimiser son positionnement multi-marques sur le marché résidentiel. Le groupe ajoute qu’il a l’intention de préserver «l’ADN essentiel» de la marque Mobile Vikings, qui continuera à offrir ses produits et services aux mêmes conditions et sous le même nom. Les clients conserveront leurs services et avantages actuels.