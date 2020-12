Le papa de Neymar furieux après la blessure de son fils : «Jusqu’à quand la faute sera-t-elle de la victime?»

Touché sérieusement à la cheville par un violent tacle de Thiago Mendes dans les arrêts de jeu de la rencontre, Neymar a dû quitter la pelouse sur civière et en pleurs. Une énième faute brutale subie par le Brésilien qui a fait réagir son père.

« Jusqu’à quand ? », s’est interrogé Neymar sénior qui a dénoncé un « excès de violence ». « Pourquoi ne pas sanctionner les fautes plut tôt, pourquoi attendre la 7e, la 8e, la 9e faute (pour extraire la rouge) ? Etait-il nécessaire d’aller voir le VAR pour comprendre que cette faute méritait la rouge ? Devait-on aller vérifier pour se rendre compte de la violence de cette faute ? »

Et de poursuivre sur le même ton. « Neymar a subi le même traitement pendant toute la partie avec le traditionnel enchaînement de fautes, toujours violentes. (Si l’on ne sanctionne pas ces fautes), on cautionne ce type de joueurs et d’attitude. Le football est perdant dans ce cas. Jusque quand la faute sera-t-elle de la victime ? Nous dépendons de la personne qui contrôle le jeu (NDLR : l’arbitre), de la personne qui a la possibilité de protéger les joueurs.