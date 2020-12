DAB+: les radios indépendantes ont besoin d'aide

Le DAB+ (pour Digital Audio Broadcast, un système radio numérique) a été lancé en Fédération Wallonie-Bruxelles suite à la décision du gouvernement d'en faire la norme pour l'écoute de la radio. Cette technologie numérique est vouée à remplacer la bande FM pour écouter la radio gratuitement avec une qualité audio supérieur, explique RAdioZ dans un communiqué.

Mais les coûts qui y sont liés sont trop importants pour les radios indépendantes: "dans certains cas, ce serait demander aux radios indépendantes de devoir doubler ou tripler leurs chiffres d'affaire", indique Philippe Sala, représentant de RadioZ.

Les autorités ont de plus décidé de réduire de moitié leur soutien aux radios indépendantes, regrette RadioZ. "S'il n'y a pas de solutions constructives et rapides, cela signe tout simplement l'arrêt de mort des radios indépendantes et associatives, car si elles n'ont pas les moyens d'accéder au DAB+, leur écoute se réduira petit à petit pour disparaître in fine", déplore Philippe Sala.