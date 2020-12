Une ‘claque’ pour Witsel, un autre but pour Lukaku: le week-end des Diables rouges à l’étranger en vidéos

C’est la fessée du week-end. Dortmund est sorti K.O de son stade samedi en s’inclinant lourdement 1-5 contre Stuttgart. Seul Diable rouge présent dans les rangs du BVB, Axel Witsel est resté impuissant face aux assauts d’un Stuttgart qui a pu compter sur un excellent Orel Mangala, auteur de deux assists. Thorgan Hazard et Thomas Meunier, blessés, n’ont pas pu prêter main-forte à leur équipe. Après cette défaite et ce 1 sur 9 en championnat, le Borussia Dortmund a d’ailleurs décidé de se séparer de son entraîneur Lucien Favre. Dortmund est 5e de Bundesliga avec 19 points, 6 de moins que le leader, le Bayer Leverkusen.

En fond de classement, Schalke 04 devra attendre encore avant la délivrance. Aidé par le 3e but de la saison de Benito Raman, Schalke 04 menait 1-2 contre Augsbourg et bénéficiait de la supériorité numérique. Le club de Gelsenkirchen s’est pourtant fait rejoindre dans les arrêts de jeu et est passé à côté d’une première victoire en championnat… depuis le 17 janvier. Pas étonnant que le club soit bon dernier avec 4 points.

On retiendra également la victoire de Wolfsburg et de Koen Casteels contre Francfort (2-1) qui permet aux Loups de s’installer à la 4e place de Bundesliga à 4 points de la tête.

Angleterre

Très prolifique ces dernières semaines, Kevin De Bruyne resté muet lors du derby de Manchester qui s’est terminé par un triste 0-0. Manchester City est 9e de Premier League avec 19 points juste derrière Man United (20 pts) et compte six points de retard sur Tottenham, toujours leader.

Les Spurs de Toby Alderweireld (titulaire et présent 90 minutes) ont en effet partagé 1-1 contre Crystal Palace. Un match que nous retiendrons pour le sprint vers l’avant de Christian Benteke en début de match. Le Diable rouge a mal interprété le coup de sifflet de l’arbitre qui invitait les 22 joueurs à s’agenouiller en signe de soutien au mouvement ‘Black Lives Matters’.

Stoppé par Palace donc, Tottenham reste en tête de Premier League avec 25 points en compagnie de Liverpool qui a partagé 1-1 contre Fulham. Divock Origi n’est monté au jeu qu’à la 84e minute.

Tout profit pour Leicester City qui est revenu à un point du duo de tête grâce à son succès 3-0 contre Brighton. Youri Tielemans a disputé 90 minutes avec les Foxes tandis que Dennis Praet a joué 15 minutes. Blessé, Timothy Castagne était absent.

Espagne

Thibaut Courtois est parvenu à garder le zéro lors du derby madrilène remporté 2-0 par les siens grâce au but de Casemiro et au but contre son camp de Jan Oblak. Il s’agit de la 5e clean sheet en 12 matches de championnat pour le nº1 des Diables rouges.

Encore convalescent, Eden Hazard n’a pas pu participer à cette rencontre malgré son retour à l’entraînement. Yannick Carrasco a pour sa part joué 45 minutes quelques jours après son but et son assist en Ligue des Champions.

Le Real Madrid a donc fait une très bonne opération au classement en revenant à trois longueurs du duo de tête Atletico-Madrid – Real Sociedad. Les Basques ont partagé 1-1 contre Eibar… sans Adnan Januzaj, resté sur le banc.

France

Jason Denayer et Lyon sont en tête de Ligue 1. Les Gônes se sont imposés 0-1 contre le PSG grâce à un but de Kadawere et ont doublé les Parisiens au classement. Présent 90 minutes, Denayer a contribué à ce succès et a assisté de près à la blessure à la cheville de Neymar.

Lyon mène donc la danse en tête de Ligue 1 en compagnie de Lille (29 pts) avec un point de plus que Paris .

Jérémy Doku et Rennes ont retrouvé le sourire en s’imposant 0-1 contre Nice. Ils n’avaient plus gagné depuis 8 matches toutes compétitions confondues (1 partage, 7 défaites). La jeune pépite belge a joué 89 minutes. Rennes est 8e avec 22 points, à 7 points de Lille et Lyon.

Italie

Encore et toujours Romelu Lukaku. Le Diable rouge a planté son 9e but en 10 matches de Serie A lors de la victoire des siens face à Cagliari dimanche (1-3). L’attaquant belge a inscrit le dernier but des siens dans les arrêts de jeu en partant en contre alors que le gardien Cragno était monté pour tenter d’égaliser.

L’Inter se rapproche ainsi à 3 points de l’AC Milan, toujours leader mais ralenti par le partage 2-2 contre Parme. Alexis Saelemaekers, fiévreux, était absent tandis que Maxime Busi a joué quelques minutes en fin de match pour Parme.

Week-end positif également pour le Napoli, vainqueur 2-1 contre la Sampdoria après avoir été mené au score. Dries Mertens a contribué à ce succès en délivrant sa 6e passe décisive en Serie A cette saison. Avec 23 pts, les Napolitains (-1 pt de penalité) reviennent à 4 unités de l’AC Milan et sont 3es.