Anderlecht impressionne contre Genk, Bruges reprend la tête, Charleroi se relance: ce qu’il faut retenir de la 16e journée en D1A (vidéos)

Malgré le report de la rencontre entre Eupen et Zulte Waregem pour cause de cas de Covid-19, cette seizième journée de compétition a été très intéressante. Voici les principaux enseignements à retenir du week-end.

Les Mauves s’offrent le scalp de Genk Après quatre matches sans succès, Anderlecht a renoué avec la victoire grâce à un penalty de Nmecha au terme du match le plus abouti des Mauves cette saison contre le Racing Genk. Le Sporting possède dorénavant 26 points au classement. Cette victoire face à l’un des ténors de la compétition permet aux Mauves de faire le plein de confiance avant les trois derniers matches de l’année 2020. La première période, qui a duré plus de 56 minutes, a été marquée par la blessure de Yari Verschaeren et le choc tête contre tête entre Cullen et Cuesta. Sorti sur civière, le jeune Diable rouge ne souffre finalement pas d’une fracture comme cela avait été craint, il devrait être absent entre 4 et 6 semaines.

Mouscron retrouve des couleurs Touchés dans leur orgueil après avoir été battus à Waasland-Beveren puis à OHL, les Mouscronnois ont parfaitement mis à exécution le plan dessiné par Jorge Simao face au Beerschot, le surprenant promu (3-1). L’entraîneur portugais voulait s’appuyer sur une force collective infaillible. Il n’a pas été déçu, d’autant plus que ses hommes ont aussi fait preuve de réalisme offensif. Après avoir accroché Charleroi, l’Antwerp, Anderlecht et le FC Bruges, les Hurlus ont à nouveau pris des points contre une équipe du top. D’ailleurs, l’Excel n’occupe dorénavant plus la lanterne rouge (13 points), la laissant à Saint-Trond…