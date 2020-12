Roger Federer et Vreni Schneider élus meilleurs athlètes suisses depuis 70 ans

L’homme aux 20 titres du Grand Chelem, âgé aujourd’hui de 39 ans et toujours actif, est considéré par beaucoup comme le plus grand joueur de tous les temps d’un sport universel, Roger Federer est le plus beau joyau du sport suisse. Son choix ne faisait aucun doute. Il a été élu à 7 reprises sportif suisse de l’année dans sa carrière. Avec 49,14 % des voix du public, il a devancé le fondeur Dario Cologna (12,18 %) et le skieur alpin Primin Zurbriggen (11,97 %).

Celui de Vreni Schneider, 56 ans, non plus. Reine d’un véritable sport national dans la Confédération helvétique, elle a remporté 3 titres olympiques, 3 titres mondiaux et 3 classements généraux de la Coupe du monde de ski alpin entre 1987 et 1995. La slalomeuse a été distinguée à 5 reprises comme meilleure sportive de son pays. Elle a recueilli 41,21 % des suffrages contre 15,92 à une autre skieuse alpine Erica Hess et 15,39 à Simone Niggli-Luder championne de course d’orientation.