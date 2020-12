Anderlecht: Kompany espère récupérer Verschaeren dès janvier et Tau peut-être vendredi pour Charleroi

Vincent Kompany était un entraîneur heureux, ce lundi, à l’heure de préfacer le match contre Ostende programmé mardi soir au parc Astrid. « Après notre victoire contre Genk, nous avons désormais une plate-forme sur laquelle construire et poursuivre notre progression, a souligné Kompany. La priorité, désormais, c’est la constance. Il faudra éviter tout laisser-aller contre Ostende, une équipe très physique, qui présente la plus grosse intensité de la Pro League. »

Vincent Kompany en a profité pour faire le point sur les blessés. Il s’est réjoui des nouvelles plutôt rassurantes concernant Yari Verschaeren. « Par rapport à ce qu’on craignait au départ, c’est une nouvelle fantastique pour Yari. Nous espérons qu’il soit à nouveau disponible en janvier. Percy Tau récupère aussi beaucoup mieux que prévu. Il ne sera pas là ce mardi contre Ostende, mais il n’est pas exclu qu’il revienne pour le déplacement à Charleroi vendredi. »

La blessure à la main de Hendrik Van Crombrugge reste par contre énigmatique. « On continue de voir au jour le jour, dit Kompany. Il reste forfait pour ce mardi. J’espère le récupérer le plus vite possible mais ce sont souvent les plus petites blessures qui sont les plus difficiles à soigner. »