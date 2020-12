Une start-up bruxelloise développe un outil pour diminuer la consommation d'énergie

La start-up bcheck est issue de #next, la plateforme d'innovation de Luminus. L'histoire a commencé en 2019 lorsque les fondateurs de l'entreprise ont voulu optimiser l'efficacité et la durée de vie des chaudières grâce à leur appareil. A l'aide d'algorithmes et de l'intelligence artificielle, l'outil permet de prédire l'apparition de problèmes et détecte où des économies d'énergie peuvent être réalisées.

"L'appareil est universel, accessible et facile à installer", détaille Jacques Bolzer, CEO de bcheck.

Le système peut par exemple détecter si une école a accidentellement laissé le chauffage allumé durant l'été ou si une entreprise chauffe inutilement ses bureaux pendant les week-ends.