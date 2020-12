Coronavirus: 100.000 emplois perdus en Belgique d’ici l’automne 2021

Lire aussi Economie: pas de scénario catastrophe en vue selon la BNB

Le gouverneur souligne cependant l’efficacité des « très bonnes » mesures économiques, monétaires et prudentielles prises par les différentes autorités belges et européennes face à la crise sanitaire et qui ont permis d’amortir le choc. « Sans toutes ces mesures, on avait rendez-vous avec une crise qui aurait ressemblé aux années 30. Finalement, la crise actuelle ne sera pas pire que certaines fortes récessions comme la crise pétrolière ou la crise financière de 2008-2009 », estime le gouverneur.