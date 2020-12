Telenet n'exclut pas d'exporter son service de streaming Streamz vers la Wallonie

Cette alternative locale au géant américain de la vidéo à la demande est portée par les deux principaux groupes de médias commerciaux en Flandre, DPG Media et Telenet, et soutenue par le service public VRT. En Belgique francophone, il n'existe par contre pas (encore) de telle alliance locale contre les géants technologiques américains.

Exporter ce service en Wallonie est donc une possibilité. Mais "chaque chose en son temps" tempère le patron de Telenet. "Commençons d'abord par la Flandre et laissons la distribution par Proximus, Orange et d'autres plateformes avoir lieu." L'opérateur ne communique pas de chiffres sur les ventes d'abonnements de Streamz car ses concurrents ne le font pas non plus.