Premier League : Chelsea vise la tête, en attendant le choc Liverpool-Tottenham

Les Blues n’occupent que la 5e place de la Premier League, mais avec seulement trois points de retard sur les Reds et les Spurs et une différence de buts favorable (+13 contre +14 pour Tottenham et +9 pour Liverpool), ils peuvent s’emparer du trône s’ils s’imposent chez les Wolves.

Dans la foulée (21h00), Manchester City, 9e à six longueurs de la tête, n’a pas le droit à l’erreur à domicile contre l’avant-dernier West Bromwich Albion, sous peine de voir s’éloigner un peu plus le peloton de tête.