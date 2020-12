Hockey: l’Euro 2023 se déroulera à Mönchengladbach

Il s’agit d’une déception pour la Belgique qui avait monté un solide dossier et qui espérait accueillir le rendez-vous, comme durant l’été 2019, à Anvers. C’est donc à Mönchengladbach qui se déroulera la compétition dames et messieurs, en août 2023. Un lieu qui rappellera certainement d’excellents souvenirs aux Red Lions qui avaient validé leur ticket pour les Jeux de Londres dans ce stade mythique, en août 2011.

« Nous sommes très heureux que 5 de nos membres (NDLR : l’Angleterre, la France et l’Espagne étaient également en lice) aient initialement décidé de présenter une candidature cette année », souligne la présidente de l’EHF, Marijke Fleuren. « À la fin du processus, le comité de candidature a eu la lourde tâche de trancher entre la Fédération allemande et l’ARBH. Les critères de sélection étaient basés sur la conformité et les obligations, la promotion et la présentation d’événements ou les aspects commerciaux. Les 2 dossiers possédaient chacun des atouts très importants et nous savions évidemment que chacune des fédérations serait en mesure d’organiser un excellent tournoi. Je tiens donc à remercier Serge Pilet et son équipe pour leur remarquable candidature. Il ne fait aucun doute que la Fédération belge a déjà prouvé qu’elle pouvait accueillir le plus merveilleux festival du hockey européen, comme ils l’ont fait à Anvers, en 2019. Et nous savons que nous reviendrons en Belgique, à l’avenir, pour de nombreux événements. »

L’édition 2021 de l’Euro se déroulera, à Amsterdam, du 4 au 13 juin. Une date finalement avancée en raison du report des JO de Tokyo à l’été prochain.