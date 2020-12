Wall Street ouvre en hausse, aidée par le vaccin et l'espoir d'un plan de soutien

La Bourse de New York montait à l'ouverture lundi, soutenue par le déploiement d'un vaccin anti-Covid aux Etats-Unis et l'espoir de l'adoption imminente d'un nouveau plan de soutien à l'économie: le Dow Jones prenait 0,59% et le Nasdaq 0,56%.

Par Belga