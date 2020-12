Nationaux de cyclisme : les organisateurs présentent le parcours, avec un «tour final suffisamment sélectif»

Le départ du troisième National de cyclisme de l’histoire à Waregem sera donné depuis l’hippodrome. La ligne d’arrivée sera tracée sur le Verbindingsweg, près du stade Arc-en-ciel du club de football de Zulte-Waregm co-organisateur de l’événement avec la course cycliste A Travers les Flandres.

Le parcours a été divisé en trois types de tours : un long parcours initial via les tours Briek Schotte et André Defoort, qui seront effectués quatre fois chacun, avant les quatre tours finaux d’un peu plus de seize kilomètres.