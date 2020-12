FrieslandCampina revend ses activités de production de lait en poudre à Aalter

L’expression « complotisme » est trop galvaudée pour ne pas servir l’extrême droite. Elle ne devrait pas nous cacher l’émergence d’un courant qui intègre une composante dite « populiste » et une composante dite « complotiste » mais aussi une composante d’extrême droite réactionnaire et une composante anti-libérale et anti-bourgeoise : le « néofascisme ».