Faris Haroun victime de racisme sur Twitter: la Pro League condamne les propos, l’Antwerp et Bruges portent plainte

Faris Haroun a été victime d’insulte raciste sur Twitter pendant la rencontre entre l’Antwerp et le FC Bruges. L’internaute a créé un faux compte en utilisant le nom de Tom Turesson, ancien joueur brugeois. « Je n’ai aucune idée de la race de ce sale cochon de Haroun, mais quelqu’un comme ça rend les gens racistes », écrit l’internaute dans son tweet.

L’Antwerp a décidé de porter plainte et le FC Bruges se joint à eux. Les deux clubs auraient une idée de la véritable identité de l’internaute et verraient avec la Pro League pour une possible interdiction de stade.

« La Pro League condamne les propos racistes dont Faris Haroun a été victime hier à la suite du match R. Antwerp FC – Club Brugge. De tels propos sont inacceptables et ne peuvent plus rester sans conséquence. La Pro League tient à exprimer son soutien total au capitaine de l’Antwerp, soutient toutes les plaintes déposées par le club et le joueur, et se félicite que le Club Brugge aussi condamne clairement ces propos et porte plainte » peut-on lire dans le communiqué.