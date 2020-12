Yves Van Laethem: «Il faut être prêt à faire quelque chose si la courbe augmente»

Yves Van Laethem était l’invité de la Première, ce lundi soir. Le porte-parole interfédéral s’est exprimé sur la situation sanitaire en Belgique et sur la situation des pays voisins. Ces derniers jours, les chiffres ne baissent plus et forment un plateau.

« La courbe va passer d’un côté ou de l’autre », analyse le scientifique. « Il faut être prêt à faire quelque chose si la courbe augmente ». Pour Yves Van Laethem, les mesures prises ces dernières heures dans les pays voisins pourraient aider les autorités belges à prendre des décisions, si la situation l’exigeait.

Le fait que le nombre de nouvelles infections augmente très légèrement ne réjouit pas le scientifique. « Le plateau n’évolue pas dans la bonne direction. Oui, c’est inquiétant. Personne n’est prêt à reprendre le risque de ce qui s’est passé entre la mi-septembre et la mi-novembre » a averti le porte-parole en assurant qu’il faudrait une réaction rapide si les chiffres se dégradaient « pour éviter une 3e vague ».