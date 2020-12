Coronavirus: Londres referme ses pubs, restaurants, cinémas et musées

Le ministre Matt Hancock devait s’exprimer à partir de 15H30 (16H30 HB) devant le Parlement. Selon la BBC, la mesure doit entrer en vigueur mercredi à 00H01 locales et GMT (01H01 HB).

Londres et certaines régions du sud-est de l’Angleterre s’apprêtent à passer sous le plus haut niveau d’alerte en raison d’une poussée de la circulation du nouveau coronavirus, selon des députés britanniques qui en ont été informés lundi par le ministre de la Santé.

3e niveau

Le passage au troisième niveau d’alerte implique la fermeture des hôtels, pubs et restaurants, qui ne peuvent faire que de la livraison ou de la vente à emporter et des lieux culturels comme les cinémas, théâtres et musées.