Proximus rachète Mobile Vikings pour 130 millions

C’est déjà la fin des ambitions de DPG Media dans le secteur télécoms. Le groupe média flamand (VTM…) a annoncé la vente à Proximus des opérateurs mobiles virtuels Mobile Vikings et Jim Mobile, cinq ans après les avoir rachetés dans la foulée de l’acquisition de Base par Telenet. Le montant de l’opération s’élève à 130 millions d’euros. Les marques Mobile Vikings et Jim Mobile totalisent ensemble environ 335.000 clients. Basé à Hasselt et comptant 80 employés, Mobile Vikings continuera de fonctionner en tant qu’entité séparée au sein du groupe Proximus, à l’instar de Scarlet et Tango. Orange, qui avait également manifesté son intérêt pour ce rachat, risque d’être le grand perdant de cet accord. Le groupe médiatique flamand louait en effet de la capacité de réseau à Orange pour ses 335.000 clients. Ceux-ci devraient déménager sur le réseau Proximus une fois la vente réalisée.

DPG a justifié cette vente par le fait qu’il était trop cher d’offrir des packs convergents comprenant, à côté de la téléphonie mobile, de l’internet fixe. « Les tarifs de gros pour l’accès au câble ne sont pas assez intéressants pour une entreprise média comme la nôtre », a expliqué son CEO, Kris Vervaet.

L’Autorité belge de la concurrence doit encore donner son feu vert à cette acquisition. Test-Achats se dit préoccupée. L’organisation de consommateurs y « voit une fois de plus la consolidation du paysage télécoms belge » et qualifie cela de mauvaise affaire « au vu des prix élevés ». « Mobile Vikings et JIM Mobile sont les derniers combattants des prix sur le marché de la téléphonie mobile. Maintenant qu’ils vont disparaître et fusionner au sein du groupe Proximus, nous craignons que la concurrence, déjà limitée sur le marché belge, ne soit à nouveau étouffée ».