Umicore prévoit un ebit ajusté à la hausse pour 2020

Umicore a relevé ses prévisions pour 2020 et prévoit à présent que son ebit (bénéfice avant intérêts et impôts) ajusté se situe autour des 530 millions d'euros pour l'année entière, a fait savoir le groupe spécialisé dans la technologie des matériaux et le recyclage, malgré "le contexte difficile et très instable" actuel.

Par Belga