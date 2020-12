Europa League: le Dynamo Kiev, «pas un adversaire sexy, un gros morceau» pour le FC Bruges, pense Philippe Clement

Le Club Bruges affrontera le Dynamo Kiev en 16e de finale de l’Europa League. Un adversaire éliminé l’an passé au 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions, mais l’entraîneur brugeois Philippe Clement met ses troupes en garde. « Nous les avons éliminés l’an passé en préliminaires de la Ligue des Champions, et ce n’était pas simple : 1-0 chez nous, 3-3 là-bas », a expliqué Clement, dans une vidéo publiée par le Club. « Et ils ont éliminé La Gantoise en début de saison : 5-1 en tout, cela veut dire quelque chose. Ils ont aussi éliminé l’AZ. Ce n’est pas un adversaire sexy, mais un gros morceau et je pense une équipe de notre niveau. »

Selon l’entraîneur brugeois, les « petits détails » feront la différence. Il se réfère au rouge reçu par Sobol contre la Lazio, dans le dernier match de la phase de groupes de la Ligue des Champions. « Se retrouver à dix à ce moment-là a fait une grande différence. L’efficacité est aussi très importante. Et elle devra provenir d’une bonne organisation, car si je me souviens bien, le Dynamo était très fort en contre-attaque, attendait son adversaire et repartait très rapidement. »

Clinton Mata est impatient de disputer le match. « Ce sera un autre Dynamo Kiev et un autre Club Bruges. Nous sommes premiers du championnat. Nous avons confiance, donc ce sera de bonnes retrouvailles. »