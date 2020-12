Le Comité P et sa commission approuvent des enquêtes, dont une sur l’affaire Chovanec

Les trois autres enquêtes « discutées » et approuvées lors de cette réunion à huis clos à la Chambre concernent les « techniques d’interception de véhicules », précise le Comité P – sans faire de référence à la mort, dans la nuit du 16 au 17 juillet 2018, d’une fillette kurde irakienne, Mawda, âgée de 2 ans et tuée d’un coup de feu lors d’une course-poursuite entre la police et un véhicule transportant des migrants sur l’autoroute E42 –, les « flux d’informations opérationnelles au sein des aéroports » et « la médiation comme mode de résolution des plaintes des citoyens à l’encontre des policiers ».