Le Centre de crise contraint Pairi Daiza à fermer ses hôtels pour les fêtes de fin d’année

Mauvaise surprise pour Pairi Daiza. Alors que les autorités locales avaient donné le feu vert au parc pour qu’il garde ses hôtels ouverts et ouvrent l’accès au parc à ses seuls résidents, le Centre de crise en a décidé autrement.

« Un avis du Centre de Crise National (…) apporte toutefois une interprétation très restrictive à ces dispositions légales et interdit cette fois Pairi Daiza à étendre, pour ses hôtes, l’accès au Parc » regrette dans un communiqué Pairi Daiza qui s’est donc résigné à fermer ses hôtels pendant les trois prochaines semaines. Une fermeture « incompréhensible » selon le communiqué qui dresse la liste des mesures prises pour assurer la sécurité de chacun.

« Il est cependant élémentaire que les décisions bridant les libertés essentielles de chacun soient prises de manière rationnelle et proportionnée. D’autant plus avec des acteurs qui, comme Pairi Daiza, doivent faire face à de très importants frais fixes (100.000 euros par jour pour prendre soin des animaux et des plantes), ne peuvent recourir au chômage temporaire pour l’ensemble de leurs travailleurs et ne bénéficient d’aucun subside de fonctionnement » regrette le parc avant de conclure en s’excusant pour la déception née de cette annulation pour les résidents.