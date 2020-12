AG de la Pro League: pas de décision sur la formule du championnat à 18 équipes en D1A

La première discussion majeure a concerné l’intégration des équipes U23 de manière simultanée dans les différentes séries, de la D1B à la D3 amateurs, avec tout ce que cela pouvait impliquer aux niveaux sportif, droits télés, etc. « L’un des points de discussion concerne le fait de savoir s’il s’agira oui ou non d’une saison blanche pour les amateurs », précise le CEO, Pierre François. « Si tel est le cas, cela impliquerait qu’il n’y aura ni montants ni descendants. L’intégration des équipes U23 serait compliquée. »

Au terme d’une assemblée générale particulièrement longue, les clubs de la Pro League se sont globalement rapprochés sur certains dossiers chauds, reportant les débats et éventuellement une décision finale pour certains d’entre eux à la prochaine AG, prévue le 18 janvier prochain.

Enfin, le sujet d’un passage éventuel de 3 à 5 changements comme c’est autorisé sur la scène européenne et dans certains autres championnats, a également été discuté une première fois sans qu’un accord ait été trouvé. Porté par des ténors comme Bruges et l’Antwerp, ce projet sera lui aussi rediscuté par les clubs le 18 janvier.

Par contre, la Pro League a trouvé un accord afin de soutenir financièrement le football amateur, « qui se retrouve dans une situation encore plus difficile que la nôtre ». Alors que des voix plaidaient pour sa redistribution en interne, le montant non attribué de la prime au descendant de D1A, la saison passée, sera finalement redistribué à parts égales aux deux ailes amateurs, l’ACFF et Voetbal Vlaanderen. Ces fonds s’élèvent à 1 million d’euros, soit 500.00 pour chaque aile, qui en décidera elle-même l’affectation pour ses clubs.

La Pro League a également trouvé un accord unanime sur le nom du consultant externe qui va accompagner sa stratégie : il s’agit de « 21st Club », qui avait déjà travaillé sur les sujets relatifs aux formats de compétition.

Enfin, elle a profité de son AG pour rappeler les mesures disciplinaires strictes à prendre en cas d’usage d’engins pyrotechniques, qu’ils impliquent l’arrêt temporaire d’un match, mettent en danger l’intégrité des acteurs et des spectateurs ou retardent le début des matches » s. Les clubs seront responsabilisés pour mieux traquer les fauteurs de trouble une fois que ceux-ci pourront revenir au stade…